Древние акулы поедали своих братьев в материнской утробе

Ученые предполагают, что нашли причину, по которой мегалодоны достигали таких огромных размеров. Велика вероятность, что еще не родившиеся акулы поедали своих сородичей в материнской утробе.

Американские ученые проанализировали форму и размеры зубов разных видов отряда ламнообразных акул. Среди образцов были зубы белой акулы, которая достигает 5-7 метров в длину, и мегалодона, который мог вырасти до 15-17 метров. Итоги исследования опубликовал журнал Historical Biology.

Специалисты Университета Де Поля считают, что среди мегалодонов был распространен внутриутробный каннибализм. То есть маленькие акулы поедали своих братьев, находясь в материнской утробе.

«Развитие теплокровных мальков в теле матери требует большого количества ресурсов, и стимулом для быстрого развития может быть каннибализм в утробе матери», – пояснил один из авторов исследования Кенсу Симада.

Ранее ученые установили истинные размеры акул мегалодонов, обитавших на Земле миллионы лет назад. Оказалось, что этих хищники были в несколько раз больше их современных потомков.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 05.10.20

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