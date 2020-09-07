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Вторник, 8 сентября 2020, 00:30 мск

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США хотят разместить на Луне ядерный реактор

США собираются разместить ядерный реактор на Луне. Об этом сообщает портал USA.one со ссылкой на Комитет по технологиям, инновациям и инженерии Консультативного совета Национального аэрокосмического агентства США.

NASA и министерство энергетики США соберут в единую базу данные о проектах, предусматривающих разворачивание ядерного реактора на Луне. К концу сентября соответствующий запрос опубликует NASA, а в первом квартале 2021 году будет определен конкретный подрядчик.

Планируется, что ядерный силовой блок разработают на Земле к 2027 году. В качестве топлива будет использоваться низкообогащенный уран – от высокообогащенного решили отказаться из соображений безопасности.

Реактор будет использоваться для обеспечения энергией астронавтов, которые в будущем прибудут с миссией освоения Луны. Предполагается, что те же технологии можно будет применять для марсианских экспедиций.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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