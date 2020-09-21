Ученые заявили о наличии у тела человека до 9 чувств

Ученые заявили о существовании у человека еще трех-четырех физических чувств, помимо общеизвестных обоняния, осязания, вкуса, слуха и зрения. В частности, речь идет об ощущении положения частей тела в пространстве, равновесии, чувстве голода, а также способности ощущать магнитные поля.

Так, проприоцептивные мышечные рецепторы помогают человеку ощущать положение частей собственного тела относительно друг друга и в пространстве. Без них мы бы не могли с закрытыми глазами дотронуться до носа или, например, почесать ухо, а также выполнить другие более сложные действия, как подъем по лестнице.

Благодаря вестибулярному аппарату у нас есть чувство равновесия, которое позволяет нам не падать при ходьбе, беге или катании на велосипеде. Еще одно характерное чувство – чувство голода, которое определяется гормоном грелином. Недавно ученые определили, что некоторые люди способны чувствовать магнитные поля. У них в планах – лучше изучить случаи магниторецепции у людей, пишет Medtecnews.ru.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 22.09.20

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