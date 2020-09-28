Сибирские ученые назвали продлевающую жизнь кашу

Исследователи из Сибирского федерального университета выяснили, какая каша способна продлить жизнь. Оказалось, что гречка наиболее полезна, так как способствует выработке в организме собственных белков, за что ее и ценят вегетарианцы.

В число этих белков входит и белок долголетия сиртуин 1. Он защищает клетки организма от старения и способствует повышению продолжительности жизни, а также повышает стрессоустойчивость. Исследование показало, что включающая гречку диета, имеет эффект ограничения калорийности, поскольку в этом зерне содержится много неперевариваемой клетчатки.

Учёные допускают, что выработке сиртуина 1 могут способствовать и другие продукты растительного происхождения, но в случае с гречневой крупой этот факт доказан.

Новосибирск, Иван Гридин

Новосибирск. Другие новости 29.09.20

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