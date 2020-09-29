Ученые доказали наследственную передачу идеологических убеждений

Ученые выяснили что чувствительность человека к восприятию вкуса, которая обусловлена плотностью расположения грибовидных сосочков на языке, напрямую связана с его политическими предпочтениями. Так, например, чем сосочков больше, тем более консервативных взглядов придерживается человек. К таким выводам пришли ученые из Корнеллского университета.

Исследователи во главе с Бенджамином Руишем полагают, что смогли выяснить возможный биологический механизм, который лежит в основе высокой наследуемости идеологических убеждений. Статья опубликована в научном журнале Journal of Personality and Social Psychology.

В ходе эксперимента 320 добровольцев рассказали о своих политических предпочтениях, а затем поместили на язык горькую по вкусу полоску, содержащую 6-пропилтиоурацил (PROP). Те, кто указал на наибольшую горечь (то есть люди с генетически обусловленной высокой чувствительностью вкусовых рецепторов), оказались носителями консервативных политических и социокультурных взглядов.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 30.09.20

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