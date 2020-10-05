Ученые объяснили быстрое появление древних людей в Австралии и Новой Гвинее

Древние люди после того, как покинули территорию Африки, достигли Австралии очень быстро и смогли без труда адаптироваться к изменениям окружающей среды и природы. При этом им приходилось перемещаться с острова на остров.

Исследование ученых из Австралийского национального университета опубликовано в журнале Quaternary Science Reviews. По оценкам современной науки, первые представители рода Homo добрались до Австралии (и Новой Гвинеи) 120 тыс. лет назад, задолго до прихода основной волны мигрантов. Зеленый континент первобытные люди освоили, по разным оценкам, от 40 до 60 тыс. лет назад.

Изучив находки из пещеры Гуа Макпан на острове Алор, среди которых были орудия труда, оружие и рыболовные приспособления, ученые выяснили, что люди быстро осваивали новые острова и без труда приспосабливались к новой фауне и флоре. Древних людей привлекали богатые своим разнообразием экосистемы, изобилующие пищей. А когда население острова становилось большим, люди начинали осваивать соседний. Благодаря этому миграция шла высокими темпами.

Первые жители Алора питались в основном моллюсками и морскими ежами. Когда из-за ледникового периода уровень океана стал понижаться, они разнообразили рацион фруктами и овощами. А позже в их диете появились рыба и крабы.

Канберра, Иван Гридин

Канберра. Другие новости 06.10.20

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