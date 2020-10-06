Марс Максимально сблизится с Землей в ночь на 7 октября

Сегодня, 6 октября Марс сблизится с Землей на рекордное расстояние в 62,07млн километров. Очередное такое сближение произойдет только через 15 лет, отмечают астрономы.

По данным NASA, сейчас Красная планета находится на противоположной стороне от Солнца по отношению к Земле. Самой высокой точки она достигнет около полуночи. Также стоит отметить, что Марс можно будет наблюдать в области неба с малым скоплением звезд, благодаря чему его можно будет легко обнаружить даже без телескопа. Конечно, если повезет с погодой.

Земля и Марс сближаются с периодичностью примерно в два года, однако на минимальное расстояние друг к другу они подходят редко. Так, например, такое явление можно было наблюдать в 2003 году. Тогда планеты сблизились на 55,7 млн километров. В следующий раз Марс подойдет к Земле на 56,9 млн километров. Это произойдет в 2035 году.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 06.10.20

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