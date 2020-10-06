Якутские ученые применили новый метод для поиска останков мамонтов

Якутские ученые решили опробовать новый метод поиска костей доисторических животных, который основан на применении георадара. Для этого они отправились в приграничные районы РФ. Об этом сообщает пресс-служба Федерального исследовательского центра «Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук» (ЯНЦ СО РАН).

Фото: ЯНЦ СО РАН

Георадар позволяет находить ископаемые останки на глубинах до тридцати метров под водой и до десяти метров в донных отложениях. Впрочем, по словам научного сотрудника ЯНЦ СО РАН Ивана Христофорова, данный метод пока несовершенен, а потому требует доработки.

Экспедиция состоялась в конце августа, однако полученные данные требуют расшифровки и интерпретации. На первом этапе георадар опробовали на разрезе обнажения Дуванный Яр на правом берегу Колымы. Здесь было обнаружено немало костей мамонтов, которые появляются на поверхности по мере оттаивания вечной мерзлоты. Второй этап тестирования состоялся в Халерчинской тундре – здесь ученые провели гидрорадиолокационное исследование треугольных озер.

Якутск, Иван Гридин

Якутск. Другие новости 06.10.20

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