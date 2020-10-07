Ученые извлекли из-подо льдов Антарктиды неизвестные древние микробы

Москва (Новый День, Иван Гридин) -Ученые обнаружили в образцах из подледного озера Восток в Антарктиде четвертый вид бактерий. Микроорганизмы прожили в изоляции несколько миллионов лет, рассказал заведующий лабораторией криоастробиологии Петербургского института ядерной физики Сергей Булат.

По его словам, бактерии были обнаружены при повторном изучении образцов ледового керна, которые были получены с глубины 3 721 метр от поверхности ледового щита Антарктики. «Внутри них мы открыли четвертый вид бактерий, 3721v34-24, которые, как и почти все остальные их соседи, оказались не связаны с уже известными родами и семействами микробов», – приводит слова ученого ТАСС.

Ученые пока не могут отнести новый вид к любым известным семействам и родам бактерий. Они рассчитывают, что изучение генетической структуры этих микробов позволит понять, как жизнь существовала в подобных условиях многие миллионы лет.

Напомним, озеро Восток открыли советские ученые. Этот водоем находится под ледником глубиной около 4 км. Его экосистема оказалась изолирована на протяжении нескольких миллионов лет.

Наука. Другие новости 07.10.20

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