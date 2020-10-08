Ученые нашли способ общения с кошками через моргание

Ученые из университетов Сассекса и Портсмута озадачились проблемой нахождения взаимопонимания с кошками. Они нашли верный способ завоевать предрасположенность усатых-хвостатых.

Исследователи выяснили, что тонкий прищур или медленное моргание кошки идентифицируют как улыбку в человеческом понимании. Это, по мнению ученых, позволяет установить связь между человеком и животным. Они предполагают, что сведенные не до конца веки кошки воспринимают, как свидетельство спокойствия и умиротворения. Исследование, опубликовано в журнале Scientific Reports.

Ученые доказали, что, если даже незнакомец моргает медленно, то кошка с большей вероятностью приблизится к нему. Авторы говорят, что это доказательство того, что медленное моргание действует как форма «позитивной коммуникации». Профессор Карен Маккомб из Университета Сассекса сказал, что полученные результаты говорят о том, что хозяин действительно может общаться со своей кошкой.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 09.10.20

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