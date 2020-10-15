Ученые выяснили, какие видео хорошо избавляют от негативных эмоций

Ученые из Университета Экзетера выяснили, какие телепередачи помогают улучшить самочувствие. Они выяснили, что просмотр программ и фильмов о природе способствует снижению уровня негативных эмоций и разгоняет скуку, что особенно актуально для тех, кто находится на самоизоляции. Исследование, опубликовано в Journal of Environmental Toxicology.

Эксперимент, участниками которого стали 96 добровольцев проводился в условиях лаборатории. Участникам предложили просматривать различные видео. В первом ролике человек рассказывал о своей работе менеджером по снабжению офиса. Это видео никак не повлияло на самочувствие участников эксперимента. Второе видео повествовало о жизни кораллового рифа. Этот ролик добровольцам демонстрировали тремя разными способами: с экрана телевизора, в шлеме виртуальной реальности с обзором в 360 градусов и в этом же шлеме с помощью компьютерно-генерированной интерактивной графики.

Все три способа просмотра ролика о жизни кораллового рифа в значительной степени развеяли скуку и тоску, подняли настроение.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 15.10.20

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