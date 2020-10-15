Мясо из клеточных культур оказалось полезнее обычного

Ученым из Университета Тафтса удалось создать генно-инженерные клетки мышечной ткани коров для производства питательных веществ растений, которые в обычной говядине отсутствуют. Исследователи воспользовались тем же каротиноидным путем, что имеется в золотом рисе. Они смогли заставить клетки коров вырабатывать бета-каротин – провитамин, который обычно содержится в моркови и помидорах.

В результате они добились того, что мясо, выращенное на клеточных культурах, может превосходить по питательности мясо, выращенное традиционным способом. По словам ведущего автора исследования, аспиранта кафедры биомедицинской инженерии в Университете Тафтса Эндрю Стаута, у коров отсутствуют гены, вырабатывающие бета-каротин.

«Мы сконструировали мышечные клетки коров для производства этого и других фитонутриентов, что, в свою очередь, позволяет нам передавать эти питательные свойства непосредственно на культивируемый мясной продукт способом, который не повторить с помощью трансгенных животных и традиционного производства мяса», – приводит его слова «Медикфорум».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 16.10.20

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