Ученые нашли причину вымирания пяти видов древних людей рода Homo

Итальянские ученые определили причину вымирания всех прочих видов людей за исключением Homo sapiens. Как оказалось, они не смогли адаптироваться к климатическим изменениям. Отчет о проведенном исследовании опубликован в журнале One Earth.

В ученом сообществе принято считать, что на планете существовало как минимум шесть видов древних людей рода Homo: H. habilis, H. ergaster, H. erectus, H. heidelbergensis, H. neanderthalensis и H. Sapiens. Антропологи во главе с Паскуале Райа из Неаполитанского университета имени Федерико II в Неаполе построили комплексную модель, объединяющую климатические данные и археологические находки.

Исследователи воспользовались эмуляционной моделью палеоклимата за последние 5 млн лет, которая позволила объединить обширными данными об изученных окаменелостях. Это позволило смоделировать эволюцию климатических ниш видов Homo во времени. Это позволило установить, что все виды, кроме Homo sapiens, потеряли значительную часть своих климатических ниш незадолго до полного вымирания, что совпало по времени с наступлением Ледникового периода.

«Совершенно ясно, что для исчезнувших видов климатические условия были слишком суровыми перед вымиранием и только в этот конкретный момент», – констатировали ученые.

Рим, Иван Гридин

Рим. Другие новости 16.10.20

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