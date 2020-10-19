Земле грозит удар астероида перед выборами президента США

На Землю может упасть астероид размером с холодильник за день до выборов президента США. Об этом сообщил американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон в своем инстаграме.

По его словам, астероид 2018VP1 «мчится к нам со скоростью более 25 тысяч миль в час». Небесное тело может столкнуться с Землей 2 ноября, отметил ученый.

В то же время он подчеркнул, что астероид «недостаточно велик, чтобы причинить вред». «Если конец света наступит в 2020 году, то это не будет ошибкой Вселенной», – написал астрофизик.

Астероид 2018 VP1 был открыт 3 ноября 2018 года. В августе специалисты NASA сообщили, что в начале ноября «космический странник» приблизится к Земле на минимальное расстояние. По их расчетам, астероид пройдет в 384 тыс. км от нашей планеты, это произойдет около 18:30 2 ноября. Ученые оценивали вероятность столкновения небесного тела с Землей в 0,41%.

Москва, Наталья Петрова

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