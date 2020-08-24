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Понедельник, 24 августа 2020, 09:51 мск

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NASA предупредило о риске удара астероида

Фото: Роскосмос

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) предупреждает землян о грядущей опасности. Ученые сообщают, что к Земле приближается астероид, размеры которого составляют от двух до четырех метров. Он опасно сблизится с нашей планетой накануне выборов в США, которые намечены 3 ноября. По оценкам астрономов, вероятность столкновения с нашей планетой не превышает и половины процента, что, впрочем, является довольно большим значением.

«Космический странник» получил обозначение 2018VP1. Он сблизится с Землей на критическо близкое расстояние в 420 тыс. километров. Вероятность столкновения с планетой составляет 0,41%. Данный астероид впервые обнаружили астрономы, работавшие в Паломарской обсерватории (штат Калифорния) в 2018 году.

По оценкам экспертов, 2018VP1 совершает полный оборот вокруг Солнца за два года и относится к группе околоземных астероидов-аполлонов. Возможный удар астероида не будет иметь катастрофических последствий, отметили ученые. Они также заявили о трех возможных точках столкновения, но не назвали их.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 24.08.20

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© 2020, РИА «Новый День»

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