Современные люди все чаще становятся обладателями новой артерии

Медики выявляют все больше людей, которые обладают дополнительной артерией, расположенной в предплечье, сообщают ученые университета Флиндерса и Аделаиды.

Ранее такая особенность была обнаружена у людей на стадии внутриутробного развития. Теперь она позволяет ускорить процесс развития кисти, но зачастую исчезала через восемь недель развития плода. Её функции брали на себя лучевая и локтевая артерии, отмечают исследователи. Ученые говорят о том, что на сегодняшний день уже у 30% обследованных пациентов обнаружена такая несвойственная аномалия. Стоит отметить, что 40 лет назад она встречалась только в 10% случаев.

Ученые допускают, что данная аномалия может стать триггером для синдрома запястного канала.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 19.10.20

Ученые заявили, что глюкометр способен выявить наличие Covid-19. / Земле грозит удар астероида перед выборами президента США. / На Венере обнаружен второй «маркер жизни». Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»