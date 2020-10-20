Растаявшие ледники в Альпах обнажили археологам уникальные артефакты

Таяние ледников в Альпах позволило археологам сделать уникальные находки. Ученые обнаружили древние артефакты, сообщает Daily Mail. В частности, они нашли нить из растительных волокон, возраст которой составляет 6 тыс. лет, деревянную фигурку, туфли со шнурками, датируемые третьим тысячелетием до нашей эры. Благодаря мерзлоте, предметы сохранились идеально.

Благодаря глобальному потеплению ученые все чаще находят уникальные артефакты. В науке даже появился термин «ледниковая археология». Ранее научное сообщество считало, что древние люди избегали высокогорий, но последние данные говорят об обратном. Так, в сентябре археолог Регула Габлер и ее команда обнаружили на перевале Шнидейох веревку, которой, по оценкам экспертов. Порядка 6 тыс. лет.

Ранее, в 2003 году, другая группа археологов обнаружила на высоте около 3 тыс. метров ящик со стрелами. Анализ показал, что они были изготовлены 3 тыс. лет до нашей эры. Ученые полагают, что древние люди забирались в горы ради поисков кристаллов и полезных ископаемых,.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 21.10.20

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