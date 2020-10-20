Ученые обнаружили роль жиров в иммунном ответе организма

Специалисты Университета Барселоны и других научных центров Испании, а также Австралии, Бразилии и США пришли к выводу, что в жировых каплях внутри клеток млекопитающих присутствуют иммунные белки, помогающие защищаться от патогенов. Их выводы опубликованы в научном журнале Science.

Ученые вводили мышам фрагменты бактериальных клеток или целые бактерии, желая вызвать иммунный ответ. Они обнаружили, что в клетках печени у мышей резко повышается количество липидов. Их извлекли из клеток и добавили к кишечной палочке. В итоге жиры затормозили размножение бактерий. Примечательно, что жир, полученный у мышей в результате иммунной реакции, действовал сильнее, чем полученный у грызунов, чей иммунитет никак не раздражали.

Исследователи пришли к выводу, что, когда иммунная система чувствовала присутствие патогена, в жировых каплях появлялось больше антибактериальных соединений, передает «Наука и жизнь».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 20.10.20

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