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Четверг, 22 октября 2020, 03:56 мск

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Ученые обнаружили ответственный за облысение белок

Фото: pixabay.com

Международная группа ученых обнаружила естественный биологический механизм, предотвращающий выпадение волос. Они выяснили, что стволовые клетки волосяных фолликулов, способны продлевать их жизнь за счет активации различных метаболических состояний.

Исследование проводили на грызунах. Оказалось, что ключевую роль в биологическом механизме играет белок под названием Rictor. Отмечается, что речь идет о четко идентифицированных стволовых клетках, которые стали идеальной моделью для изучения регенеративных механизмов. Если предотвратить нарушение этих механизмов, то можно остановить процесс облысения, рассказала глава научной группы Сара Викстрем.

Другими словами, облысение происходит из-за нехватки белка Rictor. Ученые озадачились вопросом обеспечения его правильного воспроизведения в организме человека, передает ЦСН.

Стокольм, Иван Гридин

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