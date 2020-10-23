Российские ученые нашли дешевый способ выявления яда в молоке и орехах

Разработка специалистов Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» позволит без труда и с высокой эффективностью определять наличие ядов в продуктах питания, в частности афлатоксина-В1.

Это соединение производят некоторые виды плесневых грибов. Оно способно спровоцировать онкологические заболевания, цирроз печени и проблемы с иммунитетом. Эти виды плесени содержатся в в молоке и молочных продуктах, семенах, орехах, сухофруктах, кофе и какао, специях и других продуктах питания.

Предельное содержание афлатоксина-В1 в продуктах строго регламентировано. В связи с этим в мире существует целый ряд методов выявления этого яда. Основные методы – это жидкостная хроматография, применение фотоэлектрохимических биосенсоров и иммуноферментный анализ, передает РИА «Новости». Но все эти методы дороги. Российские разработчики нашли надежный и недорогоей способ определения концентрации этого яда.

Оказалось, что Афлатоксин-В1 в присутствии ионов цинка хорошо связывается с флуоресцеином. Изучив оптические спектры полученного раствора, можно определить концентрацию яда, рассказал доцент Института нанотехнологий в электронике, спинтронике и фотонике НИЯУ МИФИ Константин Катин,

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 23.10.20

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