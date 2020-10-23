Астрофизики раскрыли тайну космических лучей неизвестного объекта

Международная группа ученых сумела определить тип неизвестного космического тела, которое источает таинственное гамма-излучение, раскрыв тем самым 20-летнюю астрофизическую тайну.

Неизвестный источник гамма-лучей, получивший название PSR J1653-0158, был обнаружен в 1999 году. Через 10 лет ученые предположили, что это может быть нейтронная звезда. А уже в 2014 году выяснилось, что источником является плотная двойная система.

Помочь ученым в новом исследовании согласились 10 тыс. добровольцев, которые предоставили вычислительные мощности своих компьютеров, для расчетов и обработки данных о пульсациях, полученных космическим телескопом Ферми, пишет The Astrophysical Journal.

Наличие пульсаций – один из характерных признаков признаков нейтронных звезд, которые называют гамма-пульсарами. Если нейтронная звезда находится в составе двойной системы, то происходит формирование облака плазмы, которое притягивается более массивной звездой. Такие системы называются «черными вдовами».

Предположение о том, что PSR J1653-0158 – это пульсар, подтвердилось. Он является одним из самых быстрых среди объектов своего типа: PSR J1653-0158 вращается вокруг своей оси со скоростью 30 тысяч оборотов в минуту. Его магнитное поле является очень слабым, при этом масса несколько превышает две массы Солнца. Масса его спутника достигает около одного процента массы Солнца. Пара совершает вращение вокруг друг друга каждые 75 минут. ■

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 24.10.20

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