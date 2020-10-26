Ученые заявили о токсичности биопластика

Мировое ученое сообщество предлагает все больше альтернатив обычному пластику в виде его аналога – биопластика. Он имеет ряд очевидных преимуществ, однако новое исследование показывает, что биопластики могут быть токсичными.

В качестве сырья для биопластика зачастую используют растительные жиры, крахмал, солому и даже опилки. Из текста публикации в журнале Environment International следует, что биопластики так же токсичны, как и другие пластмассы.

Автор работы, сотрудница Университета Гете Лиза Циммерманн отмечает, что наиболее токсичными среди биопластиков являются те, что изготовлены на основе целлюлозы и крахмала.

Исследователи изучили 43 различных пластиковых изделия, включая одноразовые столовые приборы, упаковочную бумагу для шоколада, бутылки для напитков и винные пробки. «80% продуктов содержали более 1000 различных химических веществ. А некоторых из них 20 тыс. токсинов», – говорят исследователи.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 27.10.20

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