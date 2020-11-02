Ученые назвали причины глобальных катаклизмов в I тысячелетии новой эры

Сибирские леса сильно пострадали из-за извержений вулканов в I тысячелетии н.э. К таким выводам пришли ученые Сибирского федерального университета (СФУ), которое было опубликовано в журнале Dendrochronologia.

Они прибегли к дендрохронологическому и статистическому методам. «Во время извержений вулканов сульфаты и аэрозоли попадают в стратосферу, где могут оставаться до пяти лет. Длительное нахождение в стратосфере аэрозольной пылевой завесы приводит к снижению солнечной радиации, температуры воздуха и даже блокированию глобальной атмосферной циркуляции», – рассказала доктор биологических наук Ольга Чуракова.

Ученые выяснили, что аномально холодным стали 536, 541 и 542 годы новой эры. По их оценкам, извержение неизвестного вулкана привело к глобальному похолоданию

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 02.11.20

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