Ученые доказали целебные свойства простых объятий и рукопожатий

Пандемия коронавирсной инфекции оставила человечество без объятий, рукопожатий и других привычных форм физического контакта, что стало дополнительным серьезным фактором стресса. Ученые установили, что прикосновения имеют выраженную целебную силу. Публикация о научных изысканиях опубликована на портале Med-heal.ru.

«Нежные прикосновения – способ контакта между биологическими системами наших тел. Таким образом организм получает информацию о том, что он в безопасности, рядом с другим человеком, который проявляет любовь и заботу. Это чрезвычайно важно», – пояснил сотрудник Стэнфордского университета Йоханнес Эйхштедт. Важность физического контакта подтверждают в медцентре Раша в Чикаго. Там нанимают людей, чтобы те обнимали тяжелобольных детей. Медики считают, что это благотворно сказывается на выздоровлении.

Установлено, что объятия снижают беспокойство, уровень стресса и даже боль.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 03.11.20

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