Индийские ученые создали эффективную вакцину от бешенства

Ученые из Индии разработали вакцину от вируса бешенства. Изначально они создали три варианта вакцины на основе вируса-возбудителя болезни Ньюкасла, который поражает птиц. Исследование опубликовано в журнале Veterinary Microbiology.

Полученные вакцины исследователи протестировали на мышах. Все они позволили получить выраженный иммунный ответ. Наиболее эффективной оказалась одна из трех вакцин. Обнаруженные иммунные реакции ученые планируют исследовать на других животных, в том числе на собаках и кошках как распространенных носителях бешенства. Авторы работы надеются, что дальнейшие исследования позволят создать более эффективную вакцину, чем существующие.

Бешенство – смертельно опасное заболевание, которое передается людям через слюну больных животных при укусе либо при попадании на поврежденные участки кожи или слизистые оболочки. В год оно уносит более 60 тысяч человеческих жизней по всему миру, напоминает «Ветеринария и жизнь».

Нью-Дели, Иван Гридин

Нью-Дели. Другие новости 07.11.20

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