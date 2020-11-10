Потребление чили перца на четверть снижает риск преждевременной смерти

Любители чили перца, могут прожить дольше и иметь значительно меньший риск преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний или рака. К таким выводам пришли сотрудники Института сердца, сосудов и торакальной системы клиники Кливленда, чье исследование будет представлено в ходе сессий Американской кардиологической ассоциации – 2020.

Более ранние исследования показали, что употребление в пищу перца чили оказывает противовоспалительное, антиоксидантное, противоопухолевое действие и регулирует уровень глюкозы в крови. Эти эффекты достигаются благодаря содержащемуся в нем капсаицину – веществу, которое и придает жгучий вкус овощу.

Чтобы проанализировать влияние перца чили на смертность от всех причин и болезней сердца, исследователи проверили 4729 исследований. Для этого они проанализировали информацию, содержащуюся в пяти ведущих мировых базах данных здравоохранения (Ovid, Cochrane, Medline, Embase и Scopus).

Записи о здоровье и питании более чем 570 тыс. человек в США, Италии, Китае и Иране были использованы для сравнения результатов тех, кто употреблял перец чили, с теми, кто редко или никогда не ел его. Оказалось, что любители острого перца на 26% реже страдали от болезней сердца, на 23% – онкологическими заболеваниями, а относительная смертность от всех основных причин была ниже на 25%, пишет «МедикФорум».

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 10.11.20

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