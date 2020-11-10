Микробиологи выявили более 12 тыс. ранее неизвестных науке бактерий и архей

Международная команда исследователей обнаружила 12 556 новых видов бактерий и архей (доменов живых организмов). В итоге общее количество известных науке микроорганизмов возросло на 44%. Об этом пишет журнал Nature Biotechnology.

В ходе исследования микробиологи прибегли к методу метагеномики. Для этого ученые собирали образцы из окружающей среды и проводили их генетический анализ. В итоге они обнаружили «замечательное экологическое разнообразие».

В частности они изучили 52 тысячи образцов из океанов, пресных водоемов, почвы, пещер, мусорных свалок, а также из тканей животных и людей. Эксперты полагают, что благодаря проделанной работе есть шансы обнаружить новые белки внутри бактерий.

«Микробы критически важны для целого ряда экосистем, биогеохимических циклов, сельского хозяйства, биотоплива, а также здоровья человека. Мы надеемся, что новые геномы прольют свет на роль, которую эти организмы играют в своей естественной среде», – отметили авторы исследования.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 11.11.20

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