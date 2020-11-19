Ученые нашли вещество, благодаря которому зародилась жизнь

Химики в лабораторных условиях сумели получить из небиологических веществ структуры, способные самостоятельно питаться и размножаться. Вероятно, вещество, из которого, по мнению ученых, на молодой Земле появились первые компоненты для формирования клеточной жизни, было получено еще три года назад профессором Раманараянан Кришнамурти и командой химиков.

Химики из Научно-исследовательского института Скриппса (TSRI) смогли помочь ответить, какие химические реакции привели к возникновению жизни? Оказалось, что важнейшую роль в образовании органических соединений играет диамидофосфат (DAP). Он присутствовал на Земле в период зарождения жизни и может быть ключом ко многим загадкам ее химической природы.

Исследование дало ученым надежду, что мы узнаем что-то новое о превращении «химического хаоса» в клеточную биологию и биохимию, пишет «Популярная механика».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 19.11.20

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