Астрономы обнаружили 4539 неизвестных науке сигналов из космоса

Продолжают искать доказательства существования жизни за пределами Солнечной системы. Современные приборы наблюдения за космосом, позволяют изучать сигналы, которые могут исходить от инопланетных цивилизаций.

Полученные из космоса сигналы ученые называют техносигнатурой, особе внимание уделяется радиоволнам. По словам астронома Жан-Люка Марго из Калифорнийского университета радиоволны распространяются на тысячи световых лет, а имеющееся в распоряжении ученых оборудование позволяет улавливать даже слабый сигнал.

В общей сложности ученые отобрали для наблюдений 31 похожую на Солнце звезду. Каждая из них может иметь источник сигналов разумных цивилизаций. Учене создали алгоритм, который позволяет в автоматическом режиме классифицировать 99% сигналов, отделяя «мусор» (природный фоновый шум) от неизвестных сигналов, которые могут быть посланы инопланетным разумом.

Многие приборы создают шум на Земле, например, средства связи. Ученые допускают, что могут уловить подобный шум с далекой планеты. В ходе изучения полученных сигналов астрономы зафиксировали 4539 образцов, которые пока не классифицированы. Они получены из космоса и им присвоен статус кандидатов на инопланетную техносигнатуру, передает «Экология регионов».

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 20.11.20

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