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Пятница, 27 ноября 2020, 02:39 мск

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На Солнце обнаружили быстро растущее пятно

Фото со спутника SOHO, Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН

Ученые из США обнаружили на обратной стороне Солнца большое пятно, которое увеличивается с каждым днем, сообщили в Национальной солнечной обсерватории (NSO) Национального научного фонда Америки.

По словам ученых, пятно – не что иное как зона выхода в фотосферу Солнца интенсивных магнитных полей. Впервые это пятно на обратной стороне нашей звезды заметили 18 ноября, но не придали большого значения. Однако пятно стало быстро увеличиваться в размерах, и привлекло внимание ученых.

Специалисты отмечают, что появление пятна удалось предсказать при помощи анализа с применением гелиосейсмологии, передают «Актуальные новости».

«Мы применили инновационную методику, позволившую определить, что произойдет на стороне Солнца, которую не видно с Земли, еще до появления пятна. Прогноз солнечной погоды – актуальная задача в условиях технологически развитого мира, многие системы которого чувствительны к таким событиям», – отметили в NSO.

Вашингтон, Иван Гридин

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