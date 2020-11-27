Эмоции животных способны доминировать над пережитым опытом, считают ученые

Животные, как и люди, способны переживать различные эмоции, что влияет на их настроение. Соответствующие выводы по итогам нового исследования сделали ученые Королевского университета в Белфасте. В частности, исследователи смогли доказать прямую связь животных радоваться победам и страдать от поражения, сообщает Express со ссылкой на данные Proceedings of the Royal Society.

Сотрудники университета изучили, как на настроения животных влияют конкуренция и соперничество за пищу, возможность воспроизводства и выживание. Они обратили внимание, что, одерживая победу, животные находились в приподнятом расположении духа и были менее склонны ожидать появление хищников в своей среде. Проигравшие же животные страдали от негативных эмоций и старались избегать соревнований в будущем.

Ученые считают, что животные способны оценивать потенциально опасные ситуации не на основе пережитого опыта, а опираясь на собственное эмоциональное состояние в конкретный момент.

Дублин, Иван Гридин

Дублин. Другие новости 28.11.20

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