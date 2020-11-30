Канадские ученые первыми предложили оповещать население о волнах холода

Интеллектуальная сеть сможет заблаговременно предупреждать людей из зоны риска о смене теплой погоды на холодную. Разработка принадлежит сотрудникам Национального института научных исследований Канады и Национального института государственной безопасности Квебека.

Исследователи отмечают, что на сегодняшний день проблема достаточно актуальна, поскольку в регионах с резко континентальным климатом люди зачастую страдают из-за резкой смены температуры окружающей среды. Из-за этого у большинства, особенно у людей старшего поколения, обостряются хронические заболевания.

Примечательно, что системы оповещения населения о волнах холода на сегодняшний день нет нигде в мире. Температурные пороги днем определены от минус 15 до минус 23 градусов, ночью – от минус 20 до минус 29. Специалисты утверждают, что чрезмерная смертность при волнах холода практически не изучалась, в отличие от влияния тепла. Ученые считают, что это позволит снизить смертность населения, пишет ФАН.

Квебек, Иван Гридин

Квебек. Другие новости 30.11.20

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