Ученые нашли способ выращивать утерянные конечности и органы для пересадки

Ученым из США удалось разработать материал, который в перспективе позволит отращивать любые части тела взамен утраченных. Описание перспективной технологии от специалистов из Университета Тафтса опубликовало издание How it Works.

Технология основана на стволовых клетках лягушек вида Xenopus laevis. Ученые провели серию экспериментов с клеточными культурами, прежде чем им удалось получить первые реальные результаты.

«Технология создания ксеноботов позволяет нам приблизиться к самозалечиванию любых травм. Речь идет о получении живых программируемых систем, при помощи которых можно будет не только восстанавливать утраченные конечности, но и создавать новые внутренние органы взамен больных», – отметил один из авторов исследования Дуглас Блэкистон.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 01.12.20

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