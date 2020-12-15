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Среда, 16 декабря 2020, 05:13 мск

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Американские физики бросили вызов теории относительности Эйнштейна

Фото: Pixabay

Ученые из США предложили принципиально новую модель описания материи. Таким образом, физики бросили вызов общей теории относительности Альберта Эйнштейна.

Специалисты Университета Северной Каролины считают, что частицы и волны не являются фундаментальными единицами материи. Связь между ними обусловлена «фрагментами энергии» – фундаментальными строительными блоками. Эти частицы представляют собой нечто вроде сгустков концентрированной энергии, плотность которой падает по мере удаления от центра.

Американские ученые применили новую модель к наблюдаемым астрономическим явлениям. В частности, они предположили, что Меркурий является фрагментом энергии по отношению к Солнцу.

Пока физикам не удалось доказать экспериментально существование таких строительных блоков. Ученые продолжают совершенствовать свою модель, чтобы представить ее на проверку членам научного сообщества.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 15.12.20

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