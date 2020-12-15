Американские физики бросили вызов теории относительности Эйнштейна

Ученые из США предложили принципиально новую модель описания материи. Таким образом, физики бросили вызов общей теории относительности Альберта Эйнштейна.

Специалисты Университета Северной Каролины считают, что частицы и волны не являются фундаментальными единицами материи. Связь между ними обусловлена «фрагментами энергии» – фундаментальными строительными блоками. Эти частицы представляют собой нечто вроде сгустков концентрированной энергии, плотность которой падает по мере удаления от центра.

Американские ученые применили новую модель к наблюдаемым астрономическим явлениям. В частности, они предположили, что Меркурий является фрагментом энергии по отношению к Солнцу.

Пока физикам не удалось доказать экспериментально существование таких строительных блоков. Ученые продолжают совершенствовать свою модель, чтобы представить ее на проверку членам научного сообщества.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 15.12.20

Госдума разрешила правительству РФ использовать иностранные изобретения без согласия владельцев. / На Марсе обнаружили загадочные перемещающиеся камни. / Роспатент получил сотни заявок на изобретения, связанные с коронавирусом. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»