В лесах Боливии нашли новые и исчезнувшие виды животных и растений

В Боливии ученые в ходе экспедиции в долину Зонго, которая расположена на высоте 3 тыс. метров над уровнем моря в восточной части горного хребта Кордильера-Реаль открыли 20 новых видов животных и растений. Кроме того, им удалось обнаружить земноводных и насекомых, ранее считавшихся вымершими.

По словам руководителя экспедиции Тронда Ларсена из природоохранной организации Conservation International, ученые на протяжении двух недель обследовали так называемые облачные леса и территории каскадных водопадов, на удалении лишь в 50 км от города Ла-Паса.

Ларсен рассказал что среди новых видов особого внимания заслуживают лягушка-лилипут «Noblella sp. Nov.", размер которой составляет лишь 10 мм, гремучая змея (Bothrops monsignifer) с «тепловыми радарами» для поиска добычи и змея «Боливийский флаг» (Eutrachelophis sp. nov.), названная так за красно-желто-зеленый окрас.

Кроме того, исследователи обнаружили и описали ранее неизвестные науке оказались и четыре вида бабочек, четыре орхидеи, включая насекомоядные, а также разновидность бамбука. В проживающей здесь общине Хуалилипайя его, как выяснилось, называют «кулкунчава» и используют для создания музыкальных инструментов «сикус» и «зампоньяс».

Ученые нашли и красноглазую «дьявольскую лягушку», которую ранее видели более 20 лет назад, а попытки обнаружить ее оставались безуспешными. Кроме того, ученым попалась бабочка из семейства сатиров Euptychoides Fida, которая на протяжении 98 лет считалась вымершим видом. Вновь через 125 лет был открыт цветок Stromanthe angustifolia из семейства марантовых – на ночь это растение укрывает листья вертикально – похоже на то, как человек складывает руки для молитвы, пишет «РГ».

Сукре, Иван Гридин

Сукре. Другие новости 16.12.20

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