Археологи обнаружили на Ямале самый северный памятник эпохи палеолита

сообщает Arctic.ru со ссылкой на НОЦ «Новая археология» Новосибирского государственного университета (НГУ) и Института археологии и этнографии (ИАЭТ) СО РАН.

Находки были сделаны в Шурышканском районе ЯНАО в надпойменных террасах на реке Сыня. Исследователи нашли пять новых археологических объектов, три из которых относятся ко II тыс. до н. э. Также были обнаружены еще две стоянки, на которых они нашли единичные каменные артефакты, имеющие приблизительный возраст 50-30 тыс. лет. Это говорит о том, что на территории нынешнего автономного округа люди вели деятельность еще в палеолитическую эпоху.

В 2020 году в Ямало-Ненецком автономном округе археологи Института археологии и этнографии СО РАН обнаружили самый северный в регионе памятник эпохи палеолита, Новосибирск, Иван Гридин

В 2020 году в Ямало-Ненецком автономном округе археологи Института археологии и этнографии СО РАН обнаружили самый северный в регионе памятник эпохи палеолита, Новосибирск. Другие новости 18.12.20

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