Великое сближение: жители России смогут наблюдать редкое космическое явление

Жители России смогут наблюдать редкое космическое явление: 21 декабря состоится так называемое Великое соединение Юпитера и Сатурна – сближения планет на небесной сфере, видимое для наблюдателя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Юпитер и Сатурн сближаются в среднем каждые 20 лет, но поскольку они обращаются вокруг Солнца в разных плоскостях, расстояние между ними в эти моменты всякий раз разное. Обычно они приближаются не менее, чем на 1 градус (или 60 угловых минут). Например, во время последней «встречи» в 2000 году расстояние между небесными телами составило 1,2 градуса или 72 минуты (для сравнения: видимы диметр полной Луны составляет 30 минут).

Более тесные «контакты» случаются крайне редко: самый близких из зафиксированных 1,3 угловых минуты произошло в 1793 году до нашей эры. На 2 минуты планеты подошли друг к другу в 1226 году, прошли мимо в 5 минутах в 1563 и 1623 годах.

На памяти ныне живущих наблюдателей планеты сближались на расстояние менее 1 градуса в феврале 1961 года – на 14 минут.

В текущем году сближение началось летом и завтра, 21 декабря, планеты подойдут друг к другу менее чем на 6 угловых минут. Невооруженным глазом они будут выглядеть как двойная звезда, при этом расстояние между ними составит около 750 млн километров.

Бинокль позволит различить не только планеты, но и крупнейшие спутники Юпитера – Ио, Европу, Ганимеда и Каллисто. А наблюдающие через телескоп смогут различить и кольца Сатурна, и облака на Юпитере.

Желающим увидеть это редкое зрелище специалисты советуют искать космическую «парочку» невысоко над горизонтом на юго-юго-западе сразу после захода Солнца.

На Урале лучше всего планеты будет видно около 17 часов по местном у времени, но совсем недолго; в Москве – их можно будет наблюдать уже после 16 часов но лучше всего с 17:35 до 18:00, потом они уйдут за горизонт. Больше всего повезло обитателям южных регионов, которые смогут следить за космическим шоу «в хорошем качестве» дольше, чем все остальные жители России. Например, в Крыму лучше начинать наблюдения с 17 часов.

После встречи Юпитер обгонит Сатурн и начнется удаляться от него. В следующий раз они сблизятся на подобное расстояние в 2080 году.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 19.12.20

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