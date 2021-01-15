Российские ученые создали технологию для покорения Арктики и Сибири

Учёные Забайкальского госуниверситета разработали твердотельный теплоаккумулятор, пригодный для работы с установками с возобновляемыми источники энергии в условиях сурового арктического климата, сообщили в пресс-службе вуза.

«Удалённость, неразвитая инфраструктура и климатические особенности северного региона определяют высокие требования к надёжности и экономичности систем энергоснабжения. Одним из направлений снижения энергозатратности является использование нетрадиционных и возобновляемых источников энергии. Несколько лет в лабораториях ЗабГУ создают современные устройства. Они усовершенствуют процессы получение энергоресурсов», – говорится в сообщении.

Разработчики заявляют, что теплоаккумуляторы могут применять не только в Арктике, но и в условиях резко-континентального климата. Установка таких автономных нетрадиционных возобновляемых источников энергии, например, в труднодоступных районах Забайкалья, позволит решить проблему обеспечения энергоресурсами без существенных финансовых затрат.

Чита, Иван Гридин

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