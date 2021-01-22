Российские ученые выведут сорт пшеницы «под заказ» почти втрое быстрее

Ученые Курчатовского геномного центра нашли метод, который позволит сократить срок выведения новых сортов пшеницы с заданными характеристиками с 15 до 6 лет. Эксперты намерены создать сорт, который будет отличаться повышенным содержанием клейковины и высокой устойчивостью к заболеваниям.

Содержание клейковины – один из главных параметров определения качества зерна. Этот белок позволяет тесту быть пышным и вкусным. Чем выше содержание клейковины, тем дороже зерно, а качество выпечки – выше.

Для ускорения селекции генетики решили использовать современные технологические подходы. Так, дигаплоидная технология позволяет получать растения, в потомстве которых не наблюдается расщепления признаков, поэтому всё оно наследует одинаковые свойства. Второй метод – использование молекулярных маркеров, которые помечают нужные ученым гены. Третий – геномная селекция.

«У нас появилась возможность создать необходимую экспериментальную базу, чтобы реализовать наши задумки», – приводят слова руководителя отделения «Курчатовский геномный центр ИЦиГ СО РАН» Елены Салиной «Известия».

Ученые уже вырастили четыре поколения пшеницы. Эти растения станут прародителями нового сорта. Процесс его создания переходит в завершающую стадию. Финальный этап работы с молекулярными маркерами намечен на весну. После него начнутся испытания в поле.

Москва, Иван Гридин

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