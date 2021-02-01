Больше трети россиян боятся новых научных открытий

Институт современных медиа (MOMRI) провел исследование, чтобы выяснить отношение россиян к научному прогрессу. За последние годы доля жителей РФ, которые испытывают тревогу или страх перед научными открытиями, уменьшилась.

Почти половина россиян – 49% – не боятся научного прогресса, говорится в опросе, проведенном по заказу телеканала «Наука». «В 2020 году 37% опрошенных россиян заявили, что те или иные научные открытия вызывают у них тревогу или страх. Это является наименьшим показателем с 2016 года – тогда было 49%, доля снижалась с каждым годом», – пишут «Известия» со ссылкой на исследование.

14% респондентов опасаются разработок, связанных с оружием массового поражения. 8% опрошенных испытывают страх по поводу искусственного интеллекта, компьютеризации и роботизации повседневной жизни. 6% участников исследования заявили, что открытия в области вирусологии вызывают все больше опасений. 3% респондентов испытывают беспокойство по поводу развития генной инженерии и клонирования. Меньше 1% пугают космические открытия и эксперименты в большом андронном коллайдере.

Доля тех, кто не боится никаких научных открытий и достижений, выше среди молодежи. При этом мужчины испытывают большее доверие к научному прогрессу, чем женщины.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 01.02.21

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