Испытания самолета с первым в мире электродвигателем стартовали в России

В Новосибирске на базе ФГУП «СибНИА им. С. А. Чаплыгина» стартовали наземные испытания самолета с первым в мире сверхпроводящим электродвигателем. Об этом сообщил гендиректор НИЦ «Институт им. Н. Е. Жуковского» Андрей Дутов.

В пятницу, 5 февраля, самолет Як-40, на котором был установлен электрический двигатель мощностью 500 кВт в составе гибридной силовой установки, прокатился по взлетно-посадочной полосе с включенным электродвигателем.

Дутов назвал сегодняшние испытания «историческим событием». «На сегодняшний день в гражданской авиации <…> идет борьба за зеленую авиацию, за будущее авиации, за новые виды топлива. На сегодняшний день мы демонстрируем тот прорыв, который смогли сделать благодаря Федеральному фонду перспективных исследований, благодаря правительству в лице Минпромторга, это первый шаг к созданию электрического самолета», – цитирует главу института им. Жуковского ТАСС.

Дутов сообщил, что подобных разработок больше нет в мире, отметив, что к создателям электродвигателя уже обращались представители Airbus и Siemens с предложением о сотрудничестве.

Разработчики рассчитывают на то, что уже через два года будет создана следующая лаборатория на базе самолета Ту-114, которая сможет летать на электродвигателях без вспомогательных двигателей.

Кроме того, Дутов сообщил, что в ходе испытаний, включающих запуски электрического двигателя и всех систем самолета, в том числе его штатных двигателей, была осуществлена проверка их устойчивой совместной работы.

Согласно сообщению пресс-службы Федерального фонда перспективных исследований, испытания подтвердили правильность выбранных «электротехнических, прочностных и компоновочных решений». Эксперты отметили корректную совместную работу авиаоборудования и электродвигателя, исследовали условия электромагнитной совместимости бортового и сверхпроводникового оборудования, основные режимы работы электродвигателя и его систем: захолаживание, пуск, остановка, работа под нагрузкой.

Электродвигатель на высокотемпературных сверхпроводниках мощностью 500 кВт создан в рамках совместного проекта Фонда перспективных исследований и компании «СуперОкс». До установки на самолет он прошел комплекс испытаний на наземных стендах в Центральном институте авиационного моторостроения им. П.И. Баранова (ФГУП «ЦИАМ», входит в состав НИЦ «Институт имени Н. Е. Жуковского»).

Гибридную силовую установку разрабатал ЦИАМ в кооперации отечественных предприятий в рамках госконтракта с Минпромторгом России.

Новосибирск, Наталья Петрова

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