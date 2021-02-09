Температурные нормы хотят пересмотреть из-за глобального потепления

Синоптики хотят пересмотреть температурные нормы. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, температурные аномалии рассчитываются исходя из базовых периодов. «Этот базовый период во всех странах, во всех национальных службах вот такой – 1961-1990 год, но поскольку тенденция потепления очень сильна, то уже надеюсь, что со следующего года будут получены характеристики осреднения для следующего периода 1991-2020 годов», – сказал Вильфанд РИА «Новости».

В течение 2021 года синоптики будут пересчитывать средние температуры. После пересчета отклонения от нормы не будут выглядеть такими большими, как сейчас.

Москва, Зоя Осколкова

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