Юпитер направляет к Земле смертоносные кометы, доказали астрофизики

Американские астрофизики установили происхождение «небесного странника», который столкнулся с Землей в конце мелового периода, вызвав катастрофу, уничтожившую динозавров и почти три четверти всего живого на планете.

Авторы исследования считают, что это был не астероид, а обломок кометы из облака Оорта. Статья о проведенном исследовании опубликована в научном журнале Scientific Reports. Исследование проводили ученые из Гарвардского университета.

Они выдвинули гипотезу, которая складно объясняет происхождение космического объекта, столкнувшегося с Землей. Именно он образовал кратер Чиксулуб у побережья Мексики, который составляет порядка 180 км в диаметре, при изначальной глубине до 20 км.

Ранее научное сообщество полагало, что кратер был образован после удара астероида, но объяснить, откуда тот прилетел никто не мог. Сейчас исследователи смогли научно обосновать, что объект являлся частью кометы, которую вырвало из облака Оорта, расположенного на периферии Солнечной системы, гравитационное поле Юпитера. Комету разорвало на куски, один из которых направился к Земле.

По расчетам ученых, такие кометы, увлеченные гравитацией Юпитера, или их обломки должны сталкиваться с Землей каждые 250-730 млн лет. Это примерно в десять раз чаще, чем считалось ранее.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 15.02.21

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