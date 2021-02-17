Дворкович рассказал о возвращении в Россию «утекших мозгов»

Покинувшие ранее Россию специалисты постепенно возвращаются на Родину, рассказал председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович. По его словам, больше всего соотечественников возвращаются из Европы и США.

Он отметил, что в привлечении зарубежных или уехавших за границу российских специалистов на рынок РФ помогает университет Сколтех, где 40% профессоров – это преподаватели из-за рубежа, а остальные 60% – вернувшиеся на Родину специалисты. Что показательно, на долю иностранных студентов приходится 20% мест.

«Это отличный канал для возвращения коллег в Россию. Могу сказать, что к нам приехало больше, чем уехало – это абсолютно точно. То же самое мы стараемся делать и на региональных площадках», – приводит слова Дворковича РИА «Новости».

Глава фонда рассказал, что «Сколково» не ограничивает участие зарубежных компаний и инвесторов в проектах и уделяет большое внимание сотрудничеству с зарубежными партнерами и поддержке экспорта. Он отметил, что этому помогает программа soft landing («мягкое приземление»). В ней участвуют уже десятки иностранных компаний, которые стали российскими резидентами, благодаря чему появилась возможность успешно адаптировать зарубежные стартапы на российском рынке.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 16.02.21

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