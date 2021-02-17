Ученые обнаружили изменение размера мозга у любителей кофе

Ученые Базельского университета выяснили, как употребление кофеина влияет на серое вещество мозга. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Cerebral Cortex.

Специалисты провели эксперимент с участием 20 здоровых людей, которые ежедневно пьют кофе. Подопытным давали таблетки кофеина (или плацебо) в течение десяти дней в два периода. В конце каждого этапа ученые оценивали объем серого вещества испытуемых с помощью сканирования мозга, а также определяли качество сна с помощью электроэнцефалограммы.

У тех, кто получал плацебо, объем серого вещества мозга был выше, чем у тех, кто употреблял кофеин. Разница была особенно видна в правой медиальной височной доле, включая гиппокамп. При этом сон в обеих группах был одинаковый.

Эксперимент показал, что кофеин уменьшает объем серого вещества, но через 10 дней воздержания от кофе мозговые ткани у испытуемых восстановились. Кроме того, специалисты пока не могут сделать вывод о вреде воздействия кофеина на мозг. Чтобы изучить потенциальные изменения когнитивных способностей у любителей кофе, необходимы дальнейшие исследования.

Берн, Зоя Осколкова

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