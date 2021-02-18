Более половины россиян хотят, чтобы их дети были учеными

Более половины россиян хотят, чтобы их дети в будущем работали в сфере науки. Таковы результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Научная деятельность в глазах россиян достаточно престижна: 64% опрошенных видят в качестве будущей работы для своих детей сферу науки и 78% – сферу инженерных и технологических проектов», – сообщается на сайте ВЦИОМ. Лишь 9% респондентов высказались против карьеры ученых для своих детей.

Подавляющее большинство (82%) жителей России доверяют мнению отечественных ученых. 59% опрошенных отметили рост престижа ученых в российском обществе. Три четверти россиян считают, что развитие науки и технологий направлено на благо общества.

Кроме того, 68% респондентов уверены, что научные инициативы молодых исследователей поддерживаются государством, причем каждый пятый однозначно уверен в этом (22%).

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 18.02.21

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