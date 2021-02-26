Ученые выяснили процесс укрепления иммунитета и костей за счет физкультуры

Ученые выяснили, какие процессы происходят в тканях организма при физических нагрузках, позволяя укрепить иммунитет и кости. Исследователи считают, что для запуска процесса регенерации в костном мозге важно придерживаться физической активности.

Научную работу, посвященную данному вопросу провели специалисты Научно-исследовательского института в детском медицинском центре Юты. Они наблюдали за активностью грызунов в беговом колесе. Они отметили, что во время физнагрузки кости подопытных становились крепче, а иммунитет повышался.

Ученые полагают, что физическая активность заставляет костный мозг работать активнее, благодаря большему тонусу артериолярных сосудов. В результате обновляются костеобразующие клетки и лимфоциты, а также происходит укрепление костей и иммунитета, пишет naked-science.ru.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 27.02.21

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