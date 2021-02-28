В Италии обнаружили древнюю колесницу в отличном состоянии

Близ итальянского города Помпеи обнаружили древнюю колесницу.

Как уже сообщал «Новый День», в 2018 году в километре на северо-запад от городской стены были впервые обнаружены останки лошади, а чуть позже раскопали конюшню.

Рядом с этим местом и нашли колесницу, причем в отличном состоянии: сохранились практически все металлические и деревянные элементы, а также бронзовые украшения.

По мнению экспертов, четырехколесная церемониальная колесница использовалась на парадах и праздниках, пишет Associated Press. До сих пор на территории Помпей находили колесницы, использовавшиеся в повседневной жизни, а вот транспорт для церемоний, да еще хорошо сохранившийся, обнаружили впервые.

Древнеримский город Помпеи располагался недалеко от Неаполя и были погребены под слоем пепла в результате извержения Везувия в 79 году нашей эры. Погибли несколько тысяч человек. Впервые на остатки города наткнулся архитектор Доменико Фонтана, обнаруживший часть городской стены при прокладке канала от реки Сарно в 1592 году.

Раскопки начались лишь в 1748 году под руководством испанского военного инженера Роке Хоакина де Алькубьерре, который был уверен, что найденный им город – Стабии. В 1763 была обнаружена статуя с надписью на пьедестале, благодаря которой стало ясно, что погребенный под пеплом город – не Стабии, а Помпеи. Раскопки активизировались в начале XIX века.

Сегодня Помпеи – это музей под открытым небом, в котором последние 40 лет ведутся в основном реставрационные работы. Около четверти территории погибшего города остаются не раскопанными.

Помпеи, Артем Рокотов

Помпеи. Другие новости 27.02.21

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