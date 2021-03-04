«Очередной шаг в уничтожении науки в России»: академики ответили на отмену конкурса проектов фундаментальных исследований

Клуб «1 июля» (неформальное сообщество академиков и членов-корреспондентов Российской академии наук) отреагировал на решение об отмене ранее объявленных конкурсов научных исследований по проектам Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ). Ученые сочли отмену конкурса «очередным шагом в уничтожении российской науки». Они обратили внимание на то, что это произошло в разгар подачи заявок, когда исследователи уже провели большую работу.

1 марта РФФИ объявил об отмене конкурса на лучшие проекты фундаментальных научных исследований по решению правительства РФ, говорится в сообщении на сайте фонда. Прием заявок был прекращен, уже поступившие заявки останутся без рассмотрения.

«В первый же день [весны] властями сделан очередной шаг в направлении уничтожения российской наук – отменены уже объявленные конкурсы по инициативным проектам РФФИ. Отменены – вопреки громогласно данным обещаниям сохранить эти конкурсы при объединении РФФИ и РНФ. Отменены – в разгар подачи заявок, когда на них уже потрачены немалые силы и время. Отменены – несмотря на многочисленные обращения самых разных слоев научной общественности, подтверждающие необходимость именно таких проектов, нацеленных на поддержку самостоятельно выбранных тем исследования и обставленных минимумом бюрократических требований», – говорится в заявлении академического клуба.

Авторы обращения также указали на то, что конкурс РФФИ был отменен, «несмотря на торжественно объявленный «год науки». «Видимо, руководство страны считает полное игнорирование мнения научного сообщества и наплевательское отношение к труду как отдельных ученых, так и целых коллективов, адекватным способом отметить эту «славную дату», – подчеркивается в заявлении.

Академики назвали эту ситуацию странной и возмутительной, поскольку наука в России «критична для существования государства, необходима для выживания».

«Наука не может быть конкурентоспособной в условиях постоянного унижения и обмана. Отношение к ученым как к врагам народа недальновидно, деструктивно и просто глупо», – считают ученые. «Рано или поздно от этой политики придется отказаться – но чем позже это произойдет, тем более низкой будет точка старта для восстановления», – предупредили они.

Клуб «1 июля» призвал власти «одуматься и изменить отношение к отечественным ученым, <…> вступить в диалог с собственным научным сообществом» и воссоздавать, а не разрушать научную среду.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 04.03.21

Последствия ковида: в Минпросвещения РФ уточнили, когда вернутся школы на пятидневку. / Ученые заявили о риске развития хронической формы Covid-19. / Ученые впервые подтвердили связь между посттравматическим синдромом и сердечными патологиями. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»