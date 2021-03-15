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NewDayNews.ru

Вторник, 16 марта 2021, 00:02 мск

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Британский пенсионер случайно обнаружил затерянный дворец

Житель английского графства Сомерсет решил построить новый дом на своем участке. Однако при подготовке котлована рабочие обнаружили старинное строение, которое оказалось давно утерянным дворцом.

Пенсионер планировал возвести новый дом в кратчайшие сроки, чтобы быстрее покинуть свое старое жилище. Когда рабочие начали рыть котлован для фундамента, они наткнулись на старые стены и полы с мозаикой. Владелец участка обратился к археологам, чтобы выяснить, что именно он нашел.

Оказалось, что это остатки пропавшего дворца местного епископа, который ученые разыскивали более двухсот лет. Здание было построено в XIII веке, через 500 лет оно было разрушено почти до основания и забыто. Когда исследователи попытались отыскать дворец, они не смогли найти информации о его точном расположении.

Теперь место обнаружения ценного исторического объекта является площадкой раскопок. Пенсионер не сможет продолжить строительство до окончания археологических и исследовательских работ.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 12.03.21

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